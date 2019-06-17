Российские яхты в конце 2019 года представят в Гонконге

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Китайские потребители заинтересованы в товарах с высокой добавленной стоимостью из России, в том числе продукции маломерного судостроения, сказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин. По его словам, в настоящее время торгпредство России в Китае прорабатывает возможность представить российские яхты в специальном административном районе Китая - Гонконге - уже в конце этого года.

"В качестве одного из трендов, которые появляются сейчас, можно выделить рост интереса [со стороны китайского потребителя] к российским товарам с высокой добавленной стоимостью, - сказал Инюшин. - В настоящее время мы прорабатываем возможность поставки в Китай и конкретно в специальный административный район Китая - Гонконг - российской продукции маломерного судостроения - прогулочных яхт".

По словам торгпреда, "несмотря на высокую стоимость и специфичность продукции", у этого направления "есть большой потенциал". "Если мы добьемся прорыва по этому направлению, это будет открытие еще одного рынка для российских производителей", - подчеркнул он. "Если все наши действия увенчаются успехом, в конце года - ноябре или декабре - мы проведем в Гонконге специализированное мероприятие. Его задача - выставить там российское судно", - указал Инюшин.

Он также отметил, что, помимо продукции маломерного судостроения, в специальном административном районе Китая будут представлены "российские товары сегмента "премиум", в том числе продукция Императорского фарфорового завода". "Это позволит показать производителей из России в новом свете", - подчеркнул торгпред.

Инюшин напомнил, что "перед Россией и Китаем поставлена задача достичь товарооборота в $200 млрд, причем необходимо сделать это уже скоро". "У нас есть амбициозные цели по наращиванию объемов взаимных поставок, в том числе наращиванию российского экспорта в Китай, и хорошие предпосылки для их достижения", - резюмировал он.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году увеличился на 27,1 п. п., превысив $107 млрд. Объем импорта из КНР в РФ за 12 месяцев увеличился на 12 п. п. и превысил $47,97 млрд, экспорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 42,7 п. п. - до $59,08 млрд.