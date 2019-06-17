Ученые из Южной Кореи разработали аккумуляторы нового поколения для электромобилей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Исследователи Корейского института промышленных технологий (KITECH) разработали технологию производства твердотельных аккумуляторов, предназначенных для современных электромобилей и систем хранения энергии (ESS). Об этом сообщает информационное агентство Рёнхап в понедельник.

"Вместо традиционно используемого жидкого электролита в новых литий-ионных аккумуляторах используется твердый проводящий материал, обладающий высоким термическим сопротивлением при меньших размерах. Он занимает лишь треть пространства, необходимого для обычных батарей той же мощности", - говорится в сообщении университета.

Изобретение позволит двукратно увеличить дальность хода электромобилей без необходимости перезарядки или увеличения их габаритов. По прогнозам компании Fuji Keizai Group, занимающейся анализом энергоиндустрии, к 2035 году объем мирового рынка твердотельных аккумуляторов достигнет 28 трлн вон ($23,6 млрд).