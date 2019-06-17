В России эксплуатируются более 80 вертолетов "Ансат"

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Российские операторы эксплуатируют более 80 вертолетов "Ансат" производства "Казанского авиационного завода" (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех"). Об этом в понедельник в ходе 53-го Парижского авиационно-космического салона (Paris Air Show 2019) сообщил журналистам гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"В России эксплуатируются свыше 80 "Ансатов", в том числе 20 в медицинской конфигурации", - сказал Богинский.

По его словам, данный вертолет пользуется существенным спросом на мировом рынке винтокрылых машин. "В настоящее время мы формируем портфель заказов на вертолет. Подписали контракт на поставку 20 ["Ансатов"] в Китай, собрали также 30 "мягких" заказов", - добавил Богинский.

Как отметил гендиректор холдинга, общий объем портфеля заказов на легкий вертолет "Ансат" составляет порядка 100 единиц.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом "Ансат" может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо семь-восемь пассажиров. Крейсерская скорость составляет 250 км/ч, дальность полета - около 500 км.