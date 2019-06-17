Эксперт: молочная продукция РФ является наиболее перспективным товаром для поставок в КНР

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Российская молочная продукция является одним из наиболее перспективных товаров для поставок на рынок Китая. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил руководитель пекинского офиса консалтинговой группы "Окно в Китай" Александр Зайнигабдинов.

"На китайский рынок проще выйти большим компаниям, у них достаточный маркетинговый бюджет. Если смотреть по отраслям, я думаю, будущее за "молочкой" <...> Молочной продукции такой [как в России] практически нет", - сказал Зайнигабдинов.

"Взять, к примеру, Уссурийский молокозавод, - продолжил эксперт. - Из Уссурийска до границы ехать час. Производитель может поставлять на рынок Китая кефир со сроком годности семь дней и таким образом "залить" кефиром всю [северо-восточную китайскую] провинцию Хэйлунцзян".

По словам Зайнигабдинова, производители других стран мира по такой схеме работать не смогут. "Скажем, новозеландский кефир может быть поставлен в такие сроки только самолетом, но тогда он будет стоить очень дорого", - подчеркнул он.

Руководитель консалтинговой компании также указал на то, что такие продукты, как ряженка и кефир, пока еще малоизвестны в Китае. Однако, по словам эксперта, есть все предпосылки для того, чтобы они пришлись по вкусу китайскому потребителю.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.