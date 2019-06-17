Глава Минэкономики Германии призвал обеспечить транзит газа через Украину после 2019 года

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Транзит российского газа через территорию Украины необходимо обеспечить и после 2019 года, когда истекает срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". С таким заявлением выступил в понедельник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер после прошедших в Берлине переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем.

"Я приветствую то, что Марош Шефчович активно вступается за продолжение трехсторонних переговоров между Еврокомиссией, Украиной и Россией. Необходимо продолжать и обеспечить транзит газа через Украину и после 2019 года", - отметил Альтмайер.

Министр подчеркнул, что ФРГ "будет содействовать тому, чтобы переговоры были успешными".

С 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию страны в Европу. Оба истекают в конце 2019 года.