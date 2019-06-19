Елена Венцлавович: "Сейчас все технологии идут в облако"

Для успешного ведения бизнеса обычной телефонной связи, актуальной несколько лет назад, сегодня уже недостаточно. Она претерпела множество изменений с приходом облачных технологий. Появилась возможность не только повысить продажи и эффективность деятельности компании, но и грамотно руководить ей в удаленном режиме. О том, почему удаленный контроль бизнеса - это не только про отпуска и командировки, преимуществах операторской сети и безграничных возможностях видеоаналитики в интервью ТАСС рассказала директор по b2b АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru Бизнес) Елена Венцлавович.

– Елена, какие возможности система удаленного контроля бизнеса открывает для руководителя? Можно ли говорить об "удаленном руководстве", когда топ-менеджер постоянно осуществляет управление в удаленном режиме?

– Мы включили возможности удаленного управления бизнесом - и облачную телефонию, и видеонаблюдение - в ряд наших продуктовых решений. Система актуальна не только в период командировок и отпусков, когда руководители удаленно контролируют бизнес во время отдыха. Не стоит забывать про территориально распределенные компании, чьи команды состоят из людей, работающих в разных городах. Руководители таких компаний не могут находиться одновременно повсюду, однако им необходимо понимать, что и где происходит.

– Как устроена эта система? Из каких элементов она состоит?

– Элементов может быть сколько угодно. Ряд наших решений поддерживает комплексы с широкими возможностями полного контроля. Контролировать можно все: от наличия или отсутствия в офисе людей до текущих финансовых показателей деятельности компании - вплоть до всего бюджета доходов и расходов.

Достаточно распространена ситуация с неопытными руководителями. Для них долговременный отъезд из офиса - сильный стресс. Они не уверены, будут ли сотрудники вовремя приходить и работать, поэтому хотят заглянуть в офис и тихо подсмотреть, как и насколько эффективно люди работают в их отсутствие.

Популярен удаленный контроль качества обслуживания клиентов компаний, которые занимаются сервисом и продажами. Руководству важно знать, что сотрудники всегда на месте и вежливо реагируют на все пожелания клиента.

Еще одно важное направление - удаленный контроль качества интенсивности для компаний, которые занимаются продажами с помощью телемаркетинга. Система позволяет следить, сколько было совершено "холодных" или "теплых" звонков, дает возможность прослушать каждый телефонный разговор и убедиться, что качество коммуникации с клиентом не страдает.

Характерна ситуация, когда у руководителя есть несколько точек продаж в городе или разных городах. В таком случае он может посмотреть, как обстоят дела на всех точках: сотрудники на месте, покупки совершаются, клиенты довольны, жизнь компании продолжается, все хорошо.

– Существуют ли какие-то базовые элементы системы удаленного контроля бизнеса? Или для каждого клиента она выстраивается индивидуально?

– Мы базируемся на системах, связанных с облачным видеонаблюдением, которое позволяет использовать различную видеоаналитику. Условно говоря, раньше видеонаблюдение выступало как картинка - просто смотри в экран, и все. Сейчас на рынке многое поменялось. Теперь к этой картинке добавились возможности аналитики.

Можно создать алгоритмы и по-разному применять их результаты: распознавание лиц и автомобильных номеров, автоматическое срабатывание шлагбаумов, различные турникеты и т. д. Есть тепловая карта - можно определить места с наибольшей проходимостью посетителей, чтобы размещать там рекламную продукцию. Сейчас у алгоритмов обработки в облаке неограниченные возможности. Некоторые дорожные видеокамеры за рубежом уже могут определять, трезвый водитель сидит за рулем или нет.

В облаке могут быть и другие решения. Например, облачная телефония, которая не просто решает банальные задачи - позвонить, перезвонить, ответить, - а позволяет применять алгоритмы, получать ценные результаты, использовать различные инструменты и выявлять эффективность голосовой коммуникации.

Остальные технологии тоже идут в облако. Сейчас в России ажиотаж вокруг интернета вещей, и хорошо было бы и его интегрировать в облачные технологии. Следующим этапом системы контроля должно стать удаленное управление бизнесом, а не просто его мониторинг.

– Этот продукт ориентирован исключительно на руководителей компаний или он может быть полезен и рядовым сотрудникам?

– Он предназначен для всех. Однако, как правило, контролем бизнеса занимаются управленцы и руководители, поэтому этот инструмент мы предлагаем им. Для внутренних сотрудников просто появляется удобный инструмент, облегчающий работу, повышающий эффективность и продажи.

– Насколько удаленный контроль востребован у бизнеса? Он рассчитан в основном на представителей малого и среднего бизнеса? Может ли он быть полезен большим корпорациям?

– Облачными технологиями пользуются практически все, это один из самых быстрорастущих рынков в телекоме. Для малого и среднего бизнеса они удобны из-за доступности - небольшая абонентская плата, никаких затратных вложений, моментальный эффект. С крупными компаниями ситуация схожая: все совершают звонки и хотят контролировать качество работы персонала, поэтому система полезна всем. Однако драйверами роста целевой аудитории выступает малый и средний бизнес. У них нет времени раскачиваться и не так много денег, поэтому им нужна быстрая отдача.

– У представителей каких сегментов бизнеса система удаленного контроля пользуется наибольшим спросом?

– Чаще всего - у компаний, которые оказывают массовые услуги, где нужно часто и много звонить: HoReCa, сфера оптовых продаж. В общем, компании с большой клиентской базой, которым нужно максимально быстро заполнять воронку продаж.

– Как осуществляется защита данных на облаке?

– У нас предусмотрено шифрование всех данных. Мы в первую очередь оператор связи с необходимыми лицензиями, подтверждающими нашу возможность оказывать услуги. Все дата-центры и головные станции сертифицированы, работают все операторские решения по информационной безопасности. И это тоже преимущество - операторская сеть по сравнению с прочими наиболее защищена.

– Есть ли данные по окупаемости? Выгодно ли использовать облачную телефонию и удаленный контроль бизнеса?

– Разумеется. Но нужно знать, о какой выгоде идет речь. Переходя на облачную телефонию, клиент экономит на покупке локальной офисной станции, на зарплате технического инженера, который должен ее обслуживать, на системе кондиционирования. Мы берем эти расходы на себя, клиент получает готовый сервис под ключ - экономия может быть многократной.

С точки зрения роста эффективности бизнеса улучшения тоже заметны. Раньше в компании звонки принимал менеджер - до него много кто не дозванивался, ему было нужно вести таблицы, кто и когда звонил. Теперь система все делает за него - она грамотно распределяет звонки и избегает пропущенных вызовов, в результате менеджеры работают эффективнее. Продажи в таком случае могут вырасти примерно на 30%.

– Как, на ваш взгляд, услуга удаленного контроля бизнеса будет развиваться в будущем? Какие опции и возможности могут быть в нее добавлены?

– Сейчас главные мировые тренды - это искусственный интеллект и большие данные. Десять лет назад была обычная телефонная связь нового поколения, сейчас мы научились умно управлять звонками. Еще через пять лет мы научимся распознавать речь, применять поведенческие алгоритмы, формировать огромные массивы данных с подробными профилями клиентов. Появятся модули, которые будут принимать очевидные управленческие решения за руководителя и при этом обучаться в процессе. Люди научились собирать и передавать данные, пришла пора анализировать их и делать выводы.