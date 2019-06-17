Строительство моста на Сахалин и порта для его загрузки обойдется в 433 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Строительство моста на Сахалин, а также создание глубоководного порта для его загрузки обойдутся федеральному бюджету в 433,3 млрд рублей. Об этом говорится в презентации заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, которую он представил в понедельник на заседании общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате РФ.

"Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года)", - отмечается в презентации.

Строительство моста с материка на Сахалин, а также соединение его с японским островом Хоккайдо, позволит включить порты Японии в систему Российских железных дорог и Северного морского пути. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривался в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить 580 км.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" оценило проект создания Сахалинского железнодорожного перехода с учетом железнодорожных подходов в 540,3 млрд рублей. Для загрузки моста и привлечения дополнительной грузовой базы предлагается построить на острове глубоководный порт, наиболее приемлемым вариантом РЖД рассматривали строительство порта в районе залива Делангля.