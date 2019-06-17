Татарстан заинтересован в привлечении высоких технологий из Китая

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Республика Татарстан заинтересована в привлечении китайских высокотехнологических компаний. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил президент республики Рустам Минниханов.

"У нас нет проблем с рабочей силой, нам нужны технологии, нам нужно продвигать нашу продукцию в Китай, нам надо привезти компании [из КНР], которые будут производить продукцию для России и на экспорт", - сказал Минниханов.

"Мы хотим, чтобы китайские компании приходили в Татарстан", - продолжил глава Татарстана. "Нам хотелось бы, чтобы приходила высокотехнологичная продукция. Мы заинтересованы в этом. Мы - республика с высокими технологиями", - указал он.

Минниханов напомнил, что в Татарстане уже работают китайские компании: в 2015 году китайский производитель электроники и бытовой техники Haier инвестировал $50 млн в строительство своего первого завода по производству холодильников в Набережных Челнах, производство было запущено в апреле 2016 года. "Нам нужно больше таких компаний", - подчеркнул глава республики.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.