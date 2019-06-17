В Москве стартовала международная неделя кибербезопасности Global Cyber Week

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международная неделя кибербезопасности Global Cyber Week началась в Москве в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, являющегося организатором мероприятия.

"Сбербанк впервые проводит в Москве Global Cyber Week - международную неделю кибербезопасности, она пройдет с 17 по 21 июня", - сказали в Сбербанке.

В рамках недели, 20-21 июня, пройдет Международный конгресс по кибербезопасности (ICC - International Cybersecurity Congress) - ключевое мероприятие форума, на которое съедутся ведущие профильные эксперты со всего мира. Сбербанк проведет уже второй подобный конгресс в Москве, первый прошел 5-6 июля 2018 года и собрал более 2,2 тыс. участников, представляющих около 700 организаций из более чем 50 стран. В работе конгресса принял участие президент России Владимир Путин.

Одним из мероприятий недели кибербезопасноси станет также практическая конференция по кибербезопасности OFFZONE (17-18 июня), рассчитанная на молодежную аудиторию. "Участники конференции узнают о самых нашумевших исследованиях и современных инструментах защиты из первых уст, а также примут участие в различных соревнованиях по этичному хакингу", - рассказали в пресс-службе.

В программе недели также международный онлайн-тренинг по борьбе с цифровыми угрозами Cyber Poligon, призванный повысить уровень международной кооперации организаций в области обмена информацией о киберугрозах.