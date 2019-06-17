Россия и Южная Корея официально начинают переговоры о формировании ЗСТ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва и Сеул официально договорились начать переговоры по соглашению о формировании зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва.

"Мы начинаем официальные переговоры, об этом уже достигнута договоренность, о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли по вопросам инвестиций и торговли услугами. Кроме того, Россия будет поддерживать те контакты, которые осуществляются между Республикой Корея и ЕАЭС по вопросам либерализации торговли", - сказал он.

Россия и Южная Корея подписали совместное заявление о создании ЗСТ в июне 2018 года в ходе визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Москву.