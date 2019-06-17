В Mastercard заявили, что внедрение платежных инноваций поддерживают 70% россиян

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти 70% россиян поддерживают внедрение платежных инноваций - бесконтактную оплату смартфоном и использование биометрии для подтверждения платежа. Об этом сообщается в проведенном международной платежной системой Mastercard исследовании MasterIndex, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян позитивно относятся к развитию платежных инноваций - технологий оплаты умными устройствами и биометрии как способа идентификации, а также активно пользуются смартфонами для оплаты покупок и услуг. Почти 70% опрошенных поддерживают внедрение этих новых решений", - говорится в исследовании.

По данным платежной системы, 61% респондентов доверяют технологиям оплаты умными устройствами, такими как смартфон, умные часы и кольцо. Так, за 2018 год популярность гаджетов с платежным функционалом среди российских держателей карт выросла на 30% по сравнению с 2017 годом. При этом 50% респондентов заявили, что оплачивают покупки бесконтактно, а 68% опрошенных назвали смартфон самым удобным гаджетом для оплаты.

Доля россиян, использующих только наличные, в 2018 года сократилась до 17%, что на 6% меньше, чем годом ранее. А доля россиян, оплачивающих покупки только картой, в течение последних двух лет держится на уровне 20%. При этом, по словам президента Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков Джорджа Саймона, число россиян, которые постоянно оплачивают покупки банковскими картами за последние пять лет увеличилось почти вдвое.

"Для Mastercard Россия - один из приоритетных и наиболее динамично растущих рынков. Мы работаем здесь более 20 лет и активно участвуем в развитии безналичной экономики. Наше ежегодное общероссийское исследование MasterIndex показывает рост использования банковских карт - 83% опрошенных россиян постоянно оплачивают покупки и услуги картами, это почти в два раза больше, чем пять лет назад", - заявил он ТАСС.

Согласно результатам исследования, тремя основными преимуществами использования карт являются удобство (77%), скорость (74%), а также бонусы, кешбэк и скидки при оплате картой (69%).

Неизбежный приход биометрии

Увеличение спроса на мобильные финансовые сервисы требует от платежных систем и банков внедрение новых стандартов и технологий безопасности, среди которых внедрение биометрии для подтверждения платежей, отметил Джордж Саймон.

"Почти две трети недавно опрошенных нами жителей 11 стран Европы считают, что в будущем спрос на мобильные финансовые сервисы возрастет, поскольку с ними делать покупки становится еще проще и удобнее. От банковской индустрии это потребует внедрения многофакторной аутентификации, приложений с высоким уровнем защиты и других технологий безопасности, например, таких как биометрия", - сказал он.

Более того, по словам вице-президента по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаила Федосеева, с 2020 года применение биометрии для подтверждения платежей в интернете станет обязательным. "Использование биометрии в платежной индустрии - это важный глобальный тренд. Например, на будущий год нас ждет связанное с этим очень важное изменение: становится обязательным новый стандарт защиты аутентификации в интернете, который называется 3D Secure 2.0. В рамках этого нового стандарта применение биометрии является обязательным", - сказал Федосеев.

Так, использование биометрии для подтверждения платежей в интернете сделает покупки безопаснее, а также может изменить ситуацию с социальной инженерией. "Это еще один способ обеспечения безопасности платежей. Известно, что на сегодня наиболее уязвимое звено - сам держатель карты, через методы социальной инженерии у него могут выманить данные. Но при использовании биометрии платеж невозможно совершить без самого хозяина карты", - добавил он.

При этом результаты исследования MasterIndex показали, что половина россиян поддерживают внедрение биометрии при оплате товаров и услуг. "51% респондентов поддерживают использование персональных биометрических данных - распознавание лица, отпечатков пальцев или радужки глаза - для подтверждения покупок, вместо ввода PIN-кода", - говорится в исследовании.

Также Федосеев напомнил о разработанном Mastercard собственном биометрическом решении аутентификации платежей - Selfie Pay. Данная технология не осуществляет полное сканирование биометрии лица, но запоминает определенные точки при динамическом сканировании изображения. Так, по словам вице-президент Mastercard, точность данной технологии очень высока. При этом она может быть использована "на любом самом дешевом телефоне, у которого есть фронтальная камера", что делает ее максимально доступной для широко круга пользователей, поскольку подтверждение отпечатком пальца или Face ID возможно преимущественно на дорогих смартфонах, количество которых ограничено. В Европе Selfie Pat уже запущена, в России эта технология пока используется в пилотном режиме.

Об исследовании

Mastercard ежегодно с 2009 года проводит исследование MasterIndex и изучает динамику и тенденции распространения безналичных способов оплаты в России. Опрос проводился в ноябре и декабре 2018 года среди держателей карт из Москвы, а также городов России, численность населения которых превышает 250 тыс. человек. Возраст респондентов - от 25 до 45 лет.