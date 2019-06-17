"Союзмаш": участие самолетов России в летной программе Ле-Бурже поднимает престиж салона

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Возвращение российской авиации в летную программу Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже, где в этом году состоятся полеты самолета-амфибии Бе-200 и вертолета "Ансат", отражает стремление организаторов поднять его значимость. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС первый заместитель председателя "Союзмаша", президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.

В летной программе прошлых двух парижских авиасалонов российские самолеты не участвовали.

"Присутствие на выставке российских натурных образцов, участие Бе-200 в летной программе, означает, что европейцы, и в первую очередь, французы, отказались от практики, когда у нас периодически возникали вопросы с доставкой техники, ряд других неудобств", - сказал Гутенев. По его мнению, организаторы авиасалона "увидели, что авторитет их выставок постепенно падает в условиях, когда выставочные площадки в Юго-Восточной Азии и в арабском мире набирают все больше мощи".

"Поэтому мы видим лояльное отношение к нам", - полагает первый заместитель председателя "Союзмаша".

Россия в Ле-Бурже

Он отметил прагматизм, с которым руководство российских компаний подходит к участию в данной выставке. "То есть имеется локальное представительство гражданской авиатехники и, в частности, традиционно вызывающий большой интерес Бе-200, который очень часто у нас просят для тушения пожаров в Европе. Я уверен, что экономически целесообразно участие в выставке холдинга "Вертолеты России". Часть их номенклатуры представляет существенный интерес, в том числе и для европейских покупателей", - сказал Гутенев.

По мнению первого заместителя председателя "Союзмаша", также оправдано то, что в этот раз не выставляются натурные образцы военной техники. "Европа и те страны, которые принимают участие в выставке, не являются потенциальными партнерами. Я думаю, вполне будет достаточно макетов и виртуальных презентаций. Тем более что основные события на рынке боевой авиации происходят для нас в Азии. К выставкам в этом регионе надо подходить более основательно", - считает он.

"Тут необходимо также отметить, что это - определенный сигнал евроатлантистам о том, что мы достаточно свободно себя чувствуем в сложившейся конъюнктуре военно-технического сотрудничества, несмотря на давление на потенциальных покупателей, в том числе и со стороны США, и что политика сдерживания [России] абсолютно бесперспективна", - заключил Гутенев.

В этом году в российской экспозиции на салоне в Ле-Бурже будет представлена только гражданская техника, как и на выставке 2017 года, когда военная составляющая присутствовала только в виде макетов и рекламных материалов.

Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" проходит 17-23 июня в одноименном пригороде Парижа. В течение недели свои новинки продемонстрируют около 2 тыс. компаний из 48 стран.