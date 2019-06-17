Рапота заявил, что Минск и Москва сократили ограничения по взаимным поставкам продукции

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Рабочие группы в рамках Союзного государства Белоруссии и России добились в определенной степени сокращения числа ограничений по взаимным поставкам продукции. Об этом заявил в понедельник в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ.

"В сфере торгово-экономического сотрудничества профильным рабочим группам удалось в ряде отраслей экономики убрать или снизить ограничения на поставку и доступа к государственным закупкам. В частности, речь идет о строительстве, частично о промышленности и сельском хозяйстве", - отметил госсекретарь.

Тем не менее, сказал Рапота, "сохраняется такой раздражающий фактор наших отношений, как введение временных ограничительных мер на поставки белорусской продукции животноводства и молочной продукции на российский рынок". "Консультации между министерствами сельского хозяйства ведутся, и есть некоторые результаты. Так, готовится ввод в промышленную эксплуатацию интегрированной информационной системы "Меркурий" по прослеживаемости продукции АПК", - заявил Рапота.

Он также сообщил, что в настоящее время в агропромышленном комплексе сторонами подготовлен проект концепции программы Союзного государства по формированию конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства.