Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 год

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 2,7% с 2,8%, говорится в обзоре Fitch.

По мнению рейтингового агентства, на темпы укрепления мировой экономики повлияют замедление роста в Китае, США и Бразилии на фоне уменьшения перспектив для инвестиций в бизнес в этих странах, слабый потребительский рост в КНР и ожидания более умеренного роста в других развивающихся странах.

Одновременно Fitch снизило прогноз роста экономики Китая в 2020 году до 6,0% с 6,1%, прогноз роста в США до 1,8% с 1,9%, а также прогноз роста экономики Бразилии до 2,2% с 2,7%.

Вместе с тем агентство подтвердило прогноз по росту мировой экономики в 2019 году на уровне 2,8%.