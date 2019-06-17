В "Газпроме" сообщили, что "Северный поток - 2" построен на 58,7%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" построен уже на 58,7% от его общей протяженности, говорится в сообщении "Газпрома".

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"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - отмечается в сообщении.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.