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В "Газпроме" сообщили, что "Северный поток - 2" построен на 58,7%

В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" построен уже на 58,7% от его общей протяженности, говорится в сообщении "Газпрома".

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"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1441 км газопровода - 58,7% от общей протяженности", - отмечается в сообщении.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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