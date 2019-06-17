В Бурятии появится новая территория опережающего развития

ГОРКИ, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах создать новую территорию опережающего развития в Бурятии. Председатель правительства в ближайшее время намерен побывать в Дальневосточном регионе.

"Я подписал документ, который создает территорию опережающего развития "Бурятия", - сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. По его словам, территория опережающего развития "будет располагаться на территории двух районов, ее возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объем капитальных вложений - 500 тыс. рублей".

Медведев отметил, что правительство также корректирует "правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета". "Этот документ для регионов Дальневосточного округа устанавливает минимальный порог по трансфертам на капстроительство и инвестиции в госпроекты", - уточнил премьер-министр.

"В ближайшие пару месяцев я проведу заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа", - сказал председатель правительства.