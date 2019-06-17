Медведев внес изменения в программу подготовки кадров в Дальневосточном регионе

ГОРКИ, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о развитии Дальневосточного округа, вносящее изменение в программу подготовки в регионе кадров для ключевых отраслей экономики до 2025 года. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Я подписал распоряжение, касающееся развития Дальневосточного округа. Это распоряжение, которое вносит изменение в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики на период до 2025 года внутри этого большого региона, макрорегиона", - заявил он.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году в Дальневосточный округ были включены Бурятия и Забайкальский край. "Там работают крупные промышленные предприятия, им, конечно, нужны специалисты, которые будут запускать новые проекты, создавать современную образовательную базу", - подчеркнул Медведев. "В Бурятии появится филиал Московского авиационного института. Он будет создан на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления. В Забайкальском крае начнет работу филиал МИСиС", - добавил он.