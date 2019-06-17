СПЧ просит правительство запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству РФ запретить уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Соответствующие предложения опубликованы в понедельник на сайте СПЧ по итогам прошедшего в марте заседания по предотвращению образования отходов.

СПЧ рекомендует кабмину "обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Ранее СПЧ опубликовал письмо Роспотребнадзора, в котором была отражена аналогичная позиция ведомства.

Кроме того, СПЧ рекомендует правительству обеспечить снятие законодательных барьеров на пути своевременной реализации производителями и предприятиями розничной торговли продуктов питания с истекающим сроком годности, в том числе "посредством беспрепятственной передачи продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительные цели".