Fitch: ЦБ может рассмотреть введение запрета на кредиты закредитованным заемщикам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эффективность мер ЦБ по сдерживанию быстрого роста потребкредитования может быть ослаблена из-за отсутствия ограничений сроков кредитования, говорится в комментарии рейтингового агентства Fitch Ratings. Если меры по повышению коэффициентов риска на необеспеченные потребкредиты окажутся неэффективными, ЦБ может рассмотреть введение полного ограничения кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, полагают аналитики агентства.

Как сообщал ранее ТАСС, ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. А с 1 октября 2019 года ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.

"Отсутствие ограничений по срокам кредитования означает, что некоторые банки могут пытаться обойти более высокие веса и, как следствие, требования к капиталу, предлагая более длинные кредиты, снижая тем самым отношение платежей к доходам", - говорится в комментарии Fitch Rating.

Средние сроки новых необеспеченных кредитов уже выросли, указывает агентство: "Большинство банков сейчас предлагает такие кредиты на срок пять-семь лет, а некоторые - до 15 лет, в то время как до кризиса 2014 года типичный срок составлял два-три года, а иногда в маркетинговых целях - пять лет. Если банки будут использовать эту лазейку, а средний размер кредита продолжит расти, абсолютный размер долговой нагрузки может продолжить увеличиваться, делая банковскую систему более уязвимой в случае потенциального стресса".

При этом аналитики подчеркивают, что высокие риск-веса могут стать существенным сдерживающим фактором для роста кредитования. "Если новые риск-веса окажутся неэффективными в плане замедления быстрого роста кредитования, мы полагаем, что ЦБ РФ может в конечном итоге рассмотреть введение полного ограничения по кредитованию заемщиков с высоким соотношением платежей к доходам", - говорится в комментарии агентства.

ЦБ обсуждает меры воздействия на банки, которые для обхода нового регулирования пытаются удлинить сроки реально коротких потребкредитов, говорила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. На 1 мая 2019 года рост составил 25,3% в годовом выражении, а коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля вырос за год на 0,9 п. п. и составил 8,4%. В первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%, сообщал ЦБ.