Эксперты считают, что фармацевтическая отрасль почти готова ввести маркировку лекарств

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Представители крупнейших фармацевтических компаний в России сообщают о высокой степени готовности к внедрению системы маркировки лекарств. О том, что уже удалось внедрить и какие вопросы еще предстоит решить перед началом полноценной работы системы, рассказали ТАСС участники рынка.

"Мы завершаем мероприятия, направленные на перевод бизнес-процессов, связанных с внедрением маркировки, из режима эксперимента на промышленный уровень", - сказал заместитель гендиректора фармдистрибьютера ЦВ "Протек" Виктор Горбунов.

Он отметил, что не все вопросы, возникшие в процессе реализации эксперимента, решены, но в целом в компании готовы к внедрению маркировки с 1 января 2020 года. "На сегодняшний день нашими специалистами разработано интеграционное решение, которое позволяет поддерживать связь систем компании с государственной ИС МДЛП (информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов) - данные о прохождении товара отражаются в ГИС "Маркировка", - отметил Горбунов, добавив, что общие затраты на доработку программного обеспечения и обновление оборудования оцениваются в 60 млн рублей.

Гендиректор компании "Оболенское" (группа компаний "Алиум") Андрей Младенцев отметил, что на предприятии достигнуты высокие показатели производительности упаковочных линий при промышленном внедрении маркировки - 240 пачек с перспективой улучшения до 280 пачек. "На предприятии введены в эксплуатацию три из пяти упаковочных линий, оснащенных решениями для маркировки лекарственных средств, остальные будут введены в течение текущего года", - сказал представитель компании.

По словам Младенцева, внедрение системы маркировки компании "Оболенское" обошлось в 110 млн рублей. "Защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление потребителям возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, являются приоритетными задачами компании", - добавил он.

Генеральный директор оператора маркировки в РФ Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Дмитрий Алхазов рассказал, что в системе мониторинга движения лекарств сегодня зарегистрировано 450 фармпроизводителей. "Готовы работать с маркированным товаром национальные дистрибьюторы, высокая степень готовности и у федеральных аптечных сетей", - сказал он, отметив при этом, что внедрение маркировки идет в отрасли неравномерно, есть отстающие, которым необходимо включаться в процесс.

О маркировке

Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.

С 1 ноября информационная система мониторинга движения лекарств перешла от Федеральной налоговой службы к национальной системе маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", созданной и управляемой ЦРПТ.

В ноябре 2018 года Федеральная монопольная служба (ФАС), что маркировка лекарств, которая обходится в 50 коп. за упаковку, не приведет к подорожанию жизненно необходимых медикаментов.