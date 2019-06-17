Производство баранины в Ставропольском крае вырастет в два раза

БУДЕННОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Производство баранины в Ставрополье может вырасти вдвое благодаря соглашению с сельскохозяйственным холдингом "Дамате", который построит в крае завод по производству мяса баранины, сообщил в понедельник министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. Срок реализации инвестиционного проекта - полтора года.

"Сегодня, с учетом нашего экспортного потенциала, с учетом открывшегося экспортного окна в Иран и с учетом наших технологических возможностей, работа нескольких наших районов нам сейчас позволяет заняться этим направлением [поставками мяса баранины]. Губернатором края подписано соглашение с компанией "Дамате" по реализации проекта, который позволит нам увеличить в два раза производство баранины", - рассказал он в ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в СКФО Александром Матовниковым в Буденновске.

Ситников пояснил, что на сегодняшний день объемы производства мяса баранины в регионе составляют 800 тыс. голов в год.

В ноябре 2018 года правительство края и холдинг "Дамате" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта, в соответствии с которым на Ставрополье будет построен завод по производству мяса баранины и полуфабрикатов.

Группа компаний "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции в Пензенской и Тюменской области. Производство баранины в Ставропольском крае станет новым направлением деятельности холдинга.