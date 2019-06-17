Тарифы на тепло и горячую воду в Петербурге с 1 июля снизятся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Правление комитета по тарифам Санкт-Петербурга в понедельник утвердило тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для всех регулируемых организаций. С 1 июля плата за отопление и горячее водоснабжение снизится на 0,6% по сравнению с действующими тарифами, сообщила пресс-служба комитета.

"Плата за отопление и горячее водоснабжение являются самыми весомыми статьями расходов граждан на услуги ЖКХ - их доля достигает 70% от итоговой суммы коммунальных платежей. Но уже 1 июля 2019 года они снизятся на 0,6% по сравнению с действующими тарифами и на 3,7% по сравнению с установленными ранее тарифами на второе полугодие текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

Тариф на коммунальную услугу по горячему водоснабжению составит 105,92 рубля за куб. м. С началом отопительного сезона также снизится плата за коммунальную услугу по отоплению до 1 тыс. 765,33 рубля за Гкал.

По словам председателя городского комитета по тарифам Дмитрия Коптина, общий рост оплаты коммунальных услуг для населения с 1 июля составит всего 0,4%. "Первая оптимизация расходов ресурсоснабжающих организаций позволила нам практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги - совокупный платеж граждан вырастет всего на 0,4%. Обозначенный", - приводит его слова пресс-служба.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что оплата коммунальных услуг для населения с 1 июля вырастет на 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%. Как сообщал ТАСС вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, снижение темпов роста тарифов позволит сэкономить населению и предприятиям города 1,5 млрд рублей в 2019 году.