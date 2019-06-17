"Газпром" до конца года планирует завершить строительство шести газопроводов в Ингушетии

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. ПАО "Газпром" планирует завершить до конца 2019 года строительство шести из 11 запланированных газопроводов в Ингушетии, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"В текущем году компания уже завершила строительство семи газопроводов: к первому и второму микрорайонам Карабулака, новым жилым районам Малгобека, потребителям сел Инарки, Али-Юрт, Аршты и Мужичи. Продолжается сооружение 11 газопроводов в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах, по шести из которых работы планируется закончить до конца года", - говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Санкт Петербурге.

Как уточняет пресс-служба, дальнейшая инвестиционная активность компании в регионе будет зависеть, в том числе, от показателей расчетов за поставленный газ.

"Сегодня наши основные усилия направлены на решение проблемы ветхих сетей, а также на снижение потерь поставляемого газа. Все это ложится на бюджет республики. Благодаря поддержке ПАО "Газпром" мы в гораздо меньшие сроки полностью обновим систему газификации в регионе, что скажется и на сокращении числа аварий, и на повышении платежной дисциплины", - сказал Евкуров ТАСС по итогам встречи.

Между "Газпромом" и Ингушетией подписаны соглашение о сотрудничестве и договор о газификации, утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. В 2008-2018 годах "Газпром" направил на газификацию республики около 3,3 млрд рублей. Построено восемь газопроводов, уровень газификации Ингушетии на 1 января 2019 года составил 85,1% (в среднем по России - 68,6%).

На заседании правительственной комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 11 июля 2018 года Евкуров поднял вопрос обновления всех сетей газоснабжения в республике. Члены комиссии одобрили проект "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия". Таким образом, регион станет первым субъектом РФ, где реализуется пилотный проект по обновлению газопроводных сетей на 100%, что составляет порядка 2,4 тыс. км.