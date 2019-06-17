Проект по выращиванию хлопка на 12 млрд рублей хотят реализовать на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬЕ, 17 июня. /ТАСС/. Инвестиционный проект по выращиванию хлопка на территории площадью 4,5 тыс. га будет реализован в Буденновском районе Ставропольского края. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор края Владимир Владимиров и учредитель сельскохозяйственного предприятия "Терский" Алибек Шебзухов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"В Буденновском районе губернатор края подписал соглашение по реализации инвестиционного проекта с учредителем сельскохозяйственного предприятия "Терский". Инвестиционный проект "Хлопок Руси" предполагает создание промышленного производства хлопка в Буденновском районе, в рамках которого, планируется на 4,5 тыс. га ежегодно получать более 20 тыс. т хлопка-сырца с перспективой увеличения площади до 20 тыс. га и строительства завода по джинированию (обработке) хлопка", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций составит 12,2 млрд рублей. Проект будет реализован с использованием мер господдержки.

"Производство отечественного хлопка - очень важная государственная задача. Это позволит развивать отечественную текстильную промышленность, создавать новые рабочие места в агропромышленном комплексе, привлекать дополнительные инвестиции. Сегодня это направление очень перспективно для сельского хозяйства восточных территорий Ставропольского края, и мы будем его поддерживать и развивать", - передает пресс-служба слова Владимирова.

Реализовать краевой проект по промышленному производству хлопка также поможет проведение мелиоративных мероприятий. Уже в 2019 году в районе в рамках госпрограммы "Развитие мелиорации земель" будет реализовано 3 проекта по строительству и реконструкции мелиоративных систем на площади 4,8 тыс. га, к 2021 году запланировано увеличение мелиоративных земель еще на 6 тыс. га.