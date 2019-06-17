Лондонский суд признал право компании "Финвижн" Аветисяна судиться с Baring Vostok в РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС, LCIA) признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в Арбитражном суде Амурской области. Об этом ТАСС рассказал представитель "Финвижн холдингс".

"Трибунал ЛМАС подтвердил правомерность требования МК "Финвижн" исполнения опционного соглашения, признал право "Финвижн" судиться в России", - пояснили в компании.

Представитель холдинга также отметил, что трибунал лондонского суда подтвердил право "Финвижн холдингс" требовать исполнения соглашения о выкупе 10% банка "Восточный", признав действительным уведомление об исполнении опциона, направленное в Evison в марте 2018 года. Помимо этого, LCIA признал неправомерность выхода Baring Vostok из соглашения об опционе и продление действия арбитражной оговорки.

В "Финвижн" отметили, что лондонский суд также обязал Baring Vostok возместить компании судебные расходы. Тем не менее лондонский трибунал пошел и навстречу фонду, оставив право продолжить рассмотрение уже заявленных им исков в LCIA. В Baring Vostok и в "Финвижн холдингс" данную информацию подтвердили.

Разбирательство между "Финвижн" и Baring Vostok

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.