США готовы ввести пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Администрация США готова в условиях отсутствия торгового соглашения с Китаем ввести пошлины на импорт китайских товаров и услуг общей суммой в $300 млрд. Об этом заявил в понедельник телеканалу CNBC министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

"Мы, в конце концов, заключим сделку. Но если этого не произойдет, президент [США Дональд Трамп] будет только рад продолжать реализацию мер по пошлинам, о которых мы объявляли", - отметил Росс. По его словам, речь идет в том числе о решениях, исполнение которых Вашингтон временно отложил.

Министр торговли также указал на готовность США ввести пошлины на импорт продукции автомобилестроительной промышленности из Китая и Европейского союза. "Ситуация на авторынке США на данный момент является самой здоровой в мире. На китайском рынке наблюдается обвал, на европейском рынке - замедление [роста]", - пояснил Росс и уточнил, что США рассчитывают за счет пошлин стимулировать приток иностранных инвестиций на свой авторынок.

Глава Минторга повторил свое мнение о том, что США и Китай заключат торговое соглашение, но в ходе переговоров делегаций, а не на встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.