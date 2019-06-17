Потанин и Бачин намерены вложить 15 млрд рублей в создание туркластера на Камчатке

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Сергея Бачина намерены инвестировать 15 млрд руб. в создание туристического кластера "Три вулкана" на Камчатке. Об этом говорится в сообщении "Агранты".

"Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов", - отмечается в сообщении.

Для этого было зарегистрировано ООО "Парк "Три вулкана", где 70% принадлежит структурам Потанина и 30% - Бачина. При этом общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд руб. Планируется, что остальная часть средств будет выделена из бюджета, уточнили ТАСС в "Агранте".

Председателем совета директоров компании назначен Бачин. Он уже курирует несколько крупных проектов в сфере туризма - является генеральным директором горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи и инвестором курортов "Завидово" в Тверской области и "Ярославское взморье" в Ярославской области.

Туристический кластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с тысячей гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. При этом канатные дороги в экскурсионном режиме будут доступны для туристов круглый год.

В целом проект парка включает в себя 12 различных объектов, основной из которых - геопарк "Вулкан Мутновский". Ожидается, что парк ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек, при этом новый туристический кластер позволит привлечь около 170 тыс. новых туристов в 2024 г., а к 2037 году это число может вырасти до 460 тыс. человек, отмечается в сообщении.

"Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы прогнозируется в объеме более 135 млрд руб.", - сообщили в "Агранте".

Мастер-план проекта должен быть разработан до конца этого года.