В Уфе отремонтируют 48 км дорог с помощью метода объемного проектирования

УФА, 17 июня. /ТАСС/. Дорожные службы в 2019 году отремонтируют с применением разработанного в США метода объемного проектирования 48 км автодорог в Уфе, которая входит в четверку самых протяженных городов в России. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила сегодня пресс-служба городской администрации.

"В 2019 году по национальному проекту планируется привести в нормативное состояние 29 участков улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 48 км, в том числе улица Рязанская будет отремонтирована в рамках экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур", - говорится в сообщении.

В список ремонта вошли масштабные объекты, в числе которых участок федеральной трассы М-5 "Урал" от Уфы до аэропорта, Бирский тракт, автодорога Уфа - Шакша. "Для увеличения сроков между ремонтами в Уфе на всех участках без исключения будет применен метод объемного проектирования Superpave. На Бирском тракте и улице Сипайловской запланирован ремонт методом холодного "ресайклинга", - добавили в пресс-службе.

Метод Superpave разработан в США для увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий. Основная его задача - разработка состава асфальтобетона с учетом процессов его деформирования и разрушения. При этом внимание уделяется климатическим условиям эксплуатации дороги и интенсивности движения. Благодаря методу покрытие становится более устойчивым к образованию колеи, низкотемпературной сетки трещин и усталостному разрушению.

Также в рамках нацпроекта на улицах Уфы запланирована установка более 5 км перильных ограждений, шести камер фото- и видеофиксации, устройство освещения и датчиков интенсивности на шести участках. На сегодняшний день дорожные работы ведутся на 12 объектах.

Уфа - четвертый по протяженности (1522 км) город России после Сочи, Волгограда и Перми, входит в пятерку крупнейших по площади городов страны. При этом протяженность дорог в Башкирии составляет 47,5 тыс. км - это больше длины экватора.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.