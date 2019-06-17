Кудрин заявил, что арест Калви стал шоком для экономики

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дело против основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви показало российскому бизнесу, что планка безопасности изменилась и стала "еще более рискованной". Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Я считаю это [арест Калви] серьезной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала еще более рискованной. Это очень известный человек, он реализовал более 80 проектов в стране на несколько миллиардов долларов. Он хорошей репутацией пользуется", - сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация является следствием неисполнения решений по поддержке инвестиционного климата, о которых регулярно говорит президент Владимир Путин. "Если такие люди попадают за решетку еще до решения суда, до того, как разобрались, виноват он или нет - о таких вещах президент три года говорит в своих посланиях [Федеральному собранию]. Получается, что те, кто работает в этой среде, в том числе и в правоохранительных органах, или их курирует, не исполняют эти решения", - отметил глава Счетной палаты, а также напомнил о призыве Путина перестать "кошмарить бизнес".

По словам Кудрина, в данный момент "больше 50% предпринимателей считают, что бизнес делать опасно, а две трети считают, что суды необъективны, несправедливы". По его мнению, это препятствует притоку инвестиций, поскольку "все понимают: можно лишиться части этих инвестиций - в спорах, при "заказах" через правоохранительные органы".

В настоящее время планируются изменения в правовом поле, которые могут негативно повлиять на инвестиционный климат, предупредил Кудрин. "Только сегодня смотрел, что готовится постановление Верховного суда, которое может отменить срок давности по всем налоговым преступлениям. Это значит, что все компании на "минное поле" снова заводятся. Это еще один шаг против улучшения инвестиционного климата", - заключил он.