Кудрин не исключает "социального взрыва" в России

ТАСС, 17 июня. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает "социального взрыва", если уровень бедности продолжит расти. Такое мнение он высказал в эфире программы " Познер " на Первом канале.

"Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети", - сказал он, отвечая на вопрос, не испытывает ли глава Счетной палаты опасений, что продолжающееся падение уровня жизни граждан РФ на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к "социальному взрыву".

По его словам, "бедность в России стала позором", поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

"Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала", - сказал он.

Ранее в Счетной палате РФ сообщили о возможных рисках того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Сократить бедность на 40%

В связи с этим Кудрин предлагает принять ряд мер по выплатам пособий, которые снизят уровень бедности на 30-40%. "Это наша забота, вот это надо сделать срочно", - отметил глава Счетной палаты.

В частности, он предложил выплатить пособия на первого ребенка всем семьям, находящимся в зоне бедности. "Это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то эта мера должна быть распространена на всех", - отметил Кудрин.

По его словам, сумма, которая пойдет на реализацию этого решения, является посильной для бюджета страны. "Я считаю, что не такая громадная цифра, разумная цифра, посильная нашему бюджету, могла бы быть использована, чтобы процентов на 40 сразу сократить бедность в семьях", - пояснил он.

Кудрин заявил, что принятие этой и подобных мер по поддержке бедных семей "на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума".