Госдума рассмотрит 18 июня законопроект о маркетплейсе для банковских и страховых услуг

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании 18 июня в первом чтении законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Об этом рассказал журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"В первом чтении будет рассмотрен законопроект о совершении сделок с использованием электронной платформы, определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы и заключения сделок финансовыми организациями с использованием информационных технологий", - рассказал он.

Также в первом чтении будут рассмотрены поправки в бюджет РФ 2019 года, добавил депутат.

Жуков также рассказал о законопроектах, которые будут рассмотрены во втором чтении. "Во втором чтении завтра будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс, касающиеся освобождения от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул. Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект, подготовленный во исполнение послания президента РФ по обеспечению дополнительных мер господдержки, касающихся улучшения жилищных условий семьи, имеющей детей", - отметил парламентарий.

Законопроект, касающийся заключения специальных инвестиционных контрактов для организаций оборонно-промышленного комплекса, направленный на диверсификацию предприятий ОПК, также пройдет процедуру второго чтения в нижней палате парламента, сообщил он.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект, касающийся защиты прав граждан - участников долевого строительства, "строго регламентирующий права и обязанности при долевом строительстве". "В том числе предусматривается досрочное расторжение действующих договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве", - резюмировал Жуков.