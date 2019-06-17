Медведев обсудил с премьером Узбекистана сотрудничество двух стран и предстоящие контакты

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и обсудил с ним выполнение договоренностей, достигнутых на первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, которое состоялось 30 мая в Ургенче. Об этом сообщает пресс-служба главы российского кабинета министров.

"Главы правительств обсудили ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых на первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 30 мая в Ургенче. Медведев и Арипов также рассмотрели актуальные вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и график предстоящих контактов по межправительственной линии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце мая в Ургенче состоялось заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. По его итогам стороны подписали 16 документов. В частности, было подписано несколько дорожных карт - по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, по реализации межправсоглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях, по сотрудничеству в сфере здравоохранения на 2019-2020 годы.