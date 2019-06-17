В "Газпром нефти" заявили, что динамика цен бензина на АЗС соответствует договоренностям

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Динамика розничных цен на бензин на АЗС "Газпром нефти" соответствует договоренностям, достигнутым между нефтяными компаниями и правительством РФ, сообщил ТАСС представитель "Газпром нефти".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. В частности, премьер упомянул АЗС "Газпром нефти" и "некоторых других". Козак в свою очередь сообщил, что сегодня на совещании с нефтяниками этот вопрос будет обсуждаться.

"Газпром нефть" действует в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями между нефтяными компаниями и правительством РФ. Динамика розничных цен на АЗС компании находится в пределах уровня, зафиксированного соглашением", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании также отметил, что сеть АЗС "Газпром нефти" не представлена на Дальнем Востоке, осуществляет розничную торговлю в Центральном, Уральском и Сибирском регионах России.