Более 100 км дорог будет отремонтировано в Ульяновской области по нацпроекту в 2019 году

УЛЬЯНОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 100 км дорог отремонтируют в этом году в Ульяновской области по проекту "Дорожная сеть" (входит в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"). Об этом сообщила сегодня ТАСС заместитель председателя правительства региона Светлана Колесова.

"Для достижения показателей, отраженных в майском указе, с учетом износа действующей сети нам необходимо ежегодно на территории области ремонтировать не менее 90 км региональных дорог, что, считаем, в наших силах. На 2019 год запланировано отремонтировать 59 объектов 107,8 км", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по состоянию на 1 января 2019 года из заявленных 4642,4 км областных автодорог соответствуют нормативным требованиям 2047,5 км или 44%. В соответствии с этим показателем Ульяновская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.

По словам Колесовой, финансирование национального проекта в 2019 году составляет 2 млрд 415 млн рублей. На эти средства проведут работы в Чердаклинском, Старомайнском, Ульяновском, Майнском, Вешкаймском, Сенгилеевском, Кузоватовском, Карсунском, Мелекесском, Инзенском, Радищевском, Новомалыклинском районах. Дороги также будут отремонтированы на подъезде к городу Новоульяновску и на Президентском мосту.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.