Кудрин: декриминализация экономических преступлений должна пройти общественное обсуждение

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Проект реформы по декриминализации экономических преступлений следует вынести на общественное обсуждение, но для этого требуется дождаться завершения работы Министерства финансов РФ по этому документу. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Публиковать нужно и обсуждать всенародно нужно", - сказал Кудрин о необходимости предварительного публичного обсуждения проекта преобразования. Глава Счетной палаты заявил, что готов обнародовать предложения по реформе в ближайшее время, но ожидает реакции министра финансов Антона Силуанова.

"В принципе, я готов это опубликовать хоть завтра, это предложение есть. Но в данном случае я завишу от того, что Силуанов сказал: "мы это сделаем вместе". Значит, с чем-то он в этом проекте, который уже готов, может не согласиться", - пояснил Кудрин, добавив, что глава Минфина в настоящий момент работает над проектом.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе ПМЭФ заявил, что он совместно с Кудриным подготовил предложения по декриминализации экономических преступлений, наказания за которые должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные. По словам Силуанова, концепт этих предложений уже подготовлен, но их нужно обсудить с представителями силовых ведомств и с руководством страны.