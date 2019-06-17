Fitch прогнозирует среднюю цену на нефть более $62 за баррель в 2020 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что средняя цена на нефть в 2019 году составит $65 за баррель, в 2020 году показатель уменьшится до $62,5 за баррель, в 2021 году - до $60 за баррель, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).

Также по прогнозу Fitch, японская иена будет торговаться по цене 110 иен за $1 в 2019 году и по 112 иен в 2020 и 2021 годах. Курс евро будет оставаться на уровне €0,88 за $1, а $1 будет стоить £1,25 в последующие три года. Китайская валюта в 2019 году будет стоить 7 юаней за $1, в следующие два года - 7,2 юаня за $1. По прогнозу агентства, на конец 2019 года $1 будет стоить 66 рублей, к концу 2020 года - 67 рублей, к концу 2021 года - 67,5 рубля.

Ранее в ЦБ РФ отмечали, что рубль укрепился к доллару в апреле на 1,9%, в то время как курсы валют большинства других стран в основном снижались к американской валюте. Регулятор объясняет рост курса национальной валюты притоком иностранного капитала на рынок ОФЗ и ростом цен на нефть марки Brent.