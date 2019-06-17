Россия представляет модернизацию вертолета "Ансат" на авиасалоне в Ле-Бурже

ЛЕ-БУРЖЕ, 17 июня. /ТАСС/. Россия впервые представляет на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), проходящем в Ле-Бурже, модернизированный легкий вертолет "Ансат". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Одна из двух представленных на Ле-Бурже машин - это концепт модернизированного "Ансата", где применен ряд новых конструкторских решений и опций", - цитирует пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

Представленный на Ле-Бурже "Ансат" оснащен "стеклянной кабиной" - новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет выполнять полеты в соответствии с правилами полетов по приборам. Вертолет также оборудован метеолокатором, системой раннего предупреждения близости земли, авариестойкой топливной системой, светодиодными осветительными приборами и тросорубом для защиты от столкновения с проводами. Изменения коснулись и конструкции вертолета - он получил модифицированное оперение хвостовой балки из композитных материалов и обогреваемое птицестойкое остекление кабины.

Сердюков подчеркнул, что вертолеты "Ансат" пользуются высоким спросом на мировом рынке вертолетной техники. "Вертолеты "Ансат" уже получили высокие оценки на авиашоу в других регионах мира, заключены контракты о поставках 20 машин в Китай в 2019-2020 годах, до 2020 года намечена поставка в Мексику", - отметил он.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом "Ансат" может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо семь-восемь пассажиров. Крейсерская скорость составляет 250 км/ч, дальность полета - около 500 км.

Выставка в Ле-Бурже открылась 17 июня и продлится до 23 июня.