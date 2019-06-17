Российские банки пока не видят необходимости в снижении ставок по потребительским кредитам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские банки пока не спешат снижать ставки по потребительским кредитам, поскольку решение ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5% было ожидаемым. Такую позицию высказали ТАСС опрошенные представители банковского сектора.

"Произошедшее снижение ставки ожидалось рынком. В связи с этим текущие ставки размещения и привлечения средств на финансовом рынке уже отражают сегодняшнее снижение. В связи с этим банк не планирует значительных изменений в ставках по срочным вкладам и потребительским кредитам", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ситибанка.

Поскольку изменение ключевой ставки было ожидаемым, некоторые банки заранее учли это в своей текущей процентной политике. Так, в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ) рассказали, что "снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта было ожидаемым и уже заложено в текущих рыночных ставках по депозитам и кредитам". При этом в РСХБ отметили, что "для рынка наибольшее значение имеет заявление регулятора о дальнейшем снижении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ".

В свою очередь первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что снижение ставок по кредитам пока не требуется из-за "очень высокой активности потребителей в части кредитования", при этом снижение ставок по вкладам "ограничено недавним повышением ставок крупнейшего банка", добавил Хотимский.

О сохранении текущих ставок по потребительским кредитам также сообщили в пресс-службах Райффайзенбанка, Тинькофф банка и Почта банка. Тем не менее в некоторых банках сообщили, что вопрос изменения ставок находится на рассмотрении, но конкретного решения пока нет.

"Мы не исключаем возможность изменения ставок. В своей политике банк "Открытие" ориентируется как на экономические показатели, так и на фактический спрос и конкурентное поле. Мы будем следить за рынком и принимать решение по ставкам, исходя из его реалий", - заявила ТАСС старший вице-президент, заместитель руководителя розничного блока банка "Открытие" Екатерина Маслова.

В пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ) сказали, что "вопрос изменения ставок находится на рассмотрении".

Ипотека стала доступнее

Если банки пока не спешат корректировать ставки по потребительским займам, то о снижении ставок по ипотечным кредитам уже заявили несколько российских банков, в числе которых Альфа-банк, Росбанк и Промсвязьбанк.

Начальник управления по продуктам и технологиям Альфа-банка Вера Полякова сообщила ТАСС, что кредитная организация "прогнозировала понижение ключевой ставки Банка России, и поэтому еще 28 мая в рамках акции снизила ставки по ипотеке на 0,4-0,8 п.п.". Сейчас минимальная ставка в Альфа-банке составляет 9,79% годовых в рублях, а после завершения акции 30 июня банк продолжит тренд на улучшение условий по ипотеке, в том числе на снижение уровня ставок, уточнила она.

В Росбанке снижение ипотечных ставок анонсировали 17 июня также в рамках акции. Таким образом, минимальная ставка по ипотечным кредитам клиентов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, с первоначальным взносом более 20% и суммой кредита свыше 6 млн рублей в Москве и 3 млн рублей для других регионов РФ, составит 10,5%.

О снижении ипотечных ставок в Промсвязьбанке на 0,6 п.п. ранее сообщил директор департамента розничного кредитования банка Андрей Точеный. Теперь минимальная ставка составляет 9,6% годовых.

Также ряд банков, среди которых Райффайзенбанк, "Уралсиб" и Газпромбанк, заявили о намерении понизить ставки по жилищным кредитам в ближайшее время. Так, в пресс-службе Газпромбанка ТАСС заявили, что понизят ставки по ипотеке на этой неделе. В пресс-службе банка "Уралсиб" сообщили, что ставки по жилищным кредитам по всем программам могут быть снижены до конца месяца.

Банк России 14 июня понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге заявила, что решение Банка России закрепит тенденцию на снижение ставок по кредитам и ипотеке.