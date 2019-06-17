МИД РФ: Москва приложит необходимые усилия для укрепления роли Экономического совета ООН

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москва продолжит прилагать необходимые усилия для укрепления роли Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В министерстве напомнили, что ранее Россия была переизбрана в состав ЭКОСОС на 2020-2022 годы. "ЭКОСОС является одним из главных уставных органов ООН и занимает центральное место в продвижении трех измерений устойчивого развития - экономического, социального и природоохранного", - отметили в дипведомстве.

"Переизбрание в Совет в очередной раз свидетельствует о широком признании значительного вклада нашей страны в обеспечение эффективного функционирования Совета и надлежащего выполнения возложенных на него обязательств применительно к меняющимся задачам и вызовам, - обратили внимание в МИД. - Делегация РФ в ЭКОСОС будет и далее прилагать необходимые усилия для укрепления центральной координирующей роли Совета в рамках системы развития ООН на благо всех государств-членов".

В этой связи на Смоленской площади указали на намерение уделить особое внимание эффективной реализации повестки дня Совета в области устойчивого развития на период до 2030 года. "Россия представит добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого развития на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС в 2020 году", - сообщили в министерстве.