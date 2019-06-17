Движение пассажирских поездов по "широкой" колее началось на Сахалине

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов по колее 1520 мм ("широкая" колея) началось на Сахалине, говорится в сообщении Российских железных дорог (РЖД).

С 2003 года на Сахалине идет реконструкция железных дорог и перешивка путей с колеи 1067 мм на 1520 мм.

"На Сахалине завершился первый этап реконструкции инфраструктуры островной железной дороги. На участке Холмск - Арсентьевка - Взморье протяженностью 161 км железнодорожная колея "перешита" на общесетевой стандарт ширины - 1520 мм. Первый пассажирский поезд по обновленной инфраструктуре отправился со станции Холмск 15 июня", - говорится в сообщении РЖД.

На Сахалине курсируют пассажирские вагоны, работавшие на островной магистрали до реконструкции колеи. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 мм, которые закупили на Тверском вагоностроительном заводе.

15 июня стартовал второй этап реконструкции на участке Тихая - Поронайск протяженностью 159 км. Полностью завершить реконструкцию колеи планируется в 2020 году.