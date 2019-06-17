Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Инвестиции нерезидентов в российские ценные бумаги в мае достигли рекордных 2,5 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 28 мая достигла 29,4%.

Ранее ЦБ в своем докладе отмечал, что с начала 2019 года нерезиденты вновь скупают ОФЗ после массового выхода из бумаг в 2018 году. При этом чем больше ОФЗ на руках у иностранных инвесторов, тем сильнее отразится на российском рынке отток инвесторов в случае форс-мажора, например новых санкций и усиления торговых войн, подчеркивал регулятор.

Вывоз наличной валюты банками

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, в апреле 2019 года по сравнению с мартом сократился на 35% или $396,9 млн и составил $728,9 млн. Так, вывоз долларов уменьшился на почти на 40%, до $564,7 млн. Вывоз евро сократился почти на 14% и составил €142,1 млн, следует из материалов Банка России.

При этом в апреле 2019 года банки ввезли в РФ наличную валюту в объеме $1,5 млрд, что почти на 21% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился почти на 34% или $202,2 млн и составил $799,3 млн, а ввоз евро сократился почти в два раза - до €606,4 млн.

Ранее сообщалось, что в марте банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $1,9 млрд, что на 3% больше по сравнению с февралем. Так, ввоз долларов сократился на 12%, европейской валюты - вырос на 10%. При этом объем вывезенной из страны наличной валюты в марте увеличился на 6% и составил $1,1 млрд.

Профицит ликвидности банков

По данным Банка России, структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в мае вырос на 0,1 трлн рублей по сравнению с апрелем и составил 2,6 трлн рублей.

"Это было связано со снижением банками в конце месяца остатков на корсчетах и увеличением предложения средств на депозитном аукционе Банка России в соответствии с их стратегиями по усреднению обязательных резервов, а также ростом вложений в купонные облигации Банка России", - отмечает регулятор.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 год сохранен на уровне 3-3,3 трлн рублей.

Банковский сектор РФ перешел к структурному профициту ликвидности в начале 2017 года. В ситуации профицита ликвидности банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.