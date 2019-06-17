Бабич заявил, что участвует в подготовке к переговорам премьеров РФ и Белоруссии

ТАСС, 17 июня. Замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, назначенный на этот пост в понедельник, заявил, что участвует в подготовке переговоров премьер-министров РФ и Белоруссии, намеченных на пятницу.

"Мы готовимся к переговорам, готовим рабочие материалы для председателя правительства и дальше по его решению уже", - сказал Бабич журналистам, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в переговорах.

Бабич с августа 2018 года по 30 апреля 2019 года занимал должность посла РФ в Белоруссии. 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Бабича в связи с его переходом на другую работу, а на его место назначил Дмитрия Мезенцева. 15 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Бабича заместителем министра экономического развития РФ.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым, что Москва и Минск согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров Белоруссии Сергея Румаса и РФ Дмитрия Медведева, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске. Он отметил, что ключевыми вопросами интеграции являются регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве.

В декабре 2018 года президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил Максим Орешкин, белорусскую - Дмитрий Крутой.