Глава Адыгеи: реализация проектов в республике должна иметь мультипликативный эффект

МАЙКОП, 17 июня. /ТАСС/. Реализация проектов на территории Адыгеи должна рассматриваться в комплексе со всеми сопутствующими вопросами и иметь мультипликативный эффект. Такое мнение высказал в понедельник на совещании глава региона Мурат Кумпилов.

"Каждый проект нужно рассматривать в комплексе с сопутствующими вопросами и смежными отраслями деятельности, чтобы получать от его реализации мультипликативный эффект", - сказал он.

В качестве примера Кумпилов привел дорожное строительство, реализация проектов в котором влияет на безопасность движения, улучшение экологии, затраты на ремонт дорожного полотна, появление новых рабочих мест и другие факторы. Поэтому, как отметил глава региона, каждое ведомство обязано генерировать инициативы, активизировать работу с федеральными структурами, привлекать инвестиции и находить оптимальные пути для запуска новых проектов. "Все это должно работать на общую цель - рост экономики, а значит и благосостояния населения", - заметил Кумпилов.

В связи с этим он также напомнил о реализации нацпроектов, эффективность которой, по его словам, зависит от консолидации усилий и синхронизации работы всех ведомств. Кумпилов назвал недопустимым затягивание сроков и невыполнение целевых показателей. "На выполнение нацпроектов выделяются существенные средства, необходимо их своевременно и эффективно осваивать, используя также свои внутренние ресурсы и резервы", - заметил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, в рамках совещания Кумпилов также напомнил о персональной ответственности руководителей структурных подразделений органов власти за исполнение поручений и достижение целевых показателей нацпроектов.