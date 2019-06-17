Врио главы Астраханской области обсудил с Орешкиным строительство соцобъектов в регионе

МОСКВА, 17 июн. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин в понедельник сообщил, что обсудил с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным реализацию поручений президента РФ и строительство социальных объектов в регионе.

"Мы сегодня с Максимом Станиславовичем обсудили ход реализации поручений президента, в первую очередь это касается 50 объектов, по которым намечены определенные программы, по 39 объектам - это объекты образования, спорта, медицины, по которым уже подтверждено финансирование. По 11 объектам финансирование сегодня находится в стадии рассмотрения, и мы ждем подтверждения. Речь идет сегодня о сумме уже более 4 млрд. Но нас, конечно, в первую очередь интересуют не цифры и метры, а места в детских садах, новые школы и что мы должны сделать, чтобы сделать жизнь людей лучше", - сказал Бабушкин журналистам по итогам встречи.

В новость внесена правка (19:49 мск) - уточняется имя и фамилия врио губернатора