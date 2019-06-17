Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по поручению правительства проверят информацию о резком подорожании топлива на независимых АЗС в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего вопросы ТЭК, Илья Джус.

"Возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, однако они могут носить лишь единичный характер. В целом, компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок", - сказал Джус по итогам совещания вице-премьера с представителями крупнейших нефтяных компаний.

При он отметил, что в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, "рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

По данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 и 10 копеек соответственно - до 42,33 и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли там на 74 копейки - до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 - на 67 копеек, до 47,51 рубля за литр.

По соглашению с правительством, нефтяники должны сдерживать рост цен на топливо до июля 2019 года, повысив их в начале года на 1,7% из-за повышения НДС, а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство в свою очередь пообещало не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты.