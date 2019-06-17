Новая ТОР "Бурятия" появится на Дальнем Востоке

17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" стала 19 по счету в регионе и расположится на границе двух районов, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

"ТОР будет располагаться на территории двух районов. Ее возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объем капитальных вложений 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что ТОР "Бурятия" будет расположена на территории сельского поселения Хоронхойское Кяхтинского муниципального района и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения Селенгинское Кабанского муниципального района.

Также в постановлении указаны конкретные виды экономической деятельности, при которых на территории работает особый правовой режим предпринимательской деятельности, и установлено, что в ТОР "Бурятия" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

В начале ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Включение двух регионов в состав ДФО сняло с нормативно-правовой точки зрения барьеры для их социально-экономического развития. Так, на Бурятию и Забайкальский край распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.