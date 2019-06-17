Кудрин указал на недостаточную эффективность обратной связи между властью и бизнесом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин указал на недостаточную эффективность обратной связи между властью и предпринимателями. Об этом он заявил в эфире программы "Познер" на Первом канале.

"Есть вопросы, которые связаны с принимаемыми решениями, или конфликтами, или разными мнениями - на них нужно четче отвечать. Вот этой обратной связи, чувства того, что происходит в реальной экономике и у предпринимателей, не всегда происходит. На съездах предпринимателей два-три раза в год дискутируются какие-то вещи, и, может быть, 10-20% из того, что донесено до премьера, потом ложится в поручения, часть из них доходит до какого-то реагирования", - сказал Кудрин.

Он также отметил недостаточное публичное обсуждение общественно значимых вопросов на федеральном уровне . "Допустим, произошла ситуация по [Ивану] Голунову, журналисту, которого всем миром отстояли, в общем надо и по этому вопросу подробнее объяснять, что происходит. Или происходят какие-то события в Ингушетии, мы все беспокоимся, что там происходит, там два субъекта задействованы. Это не местный вопрос, нужно более открыто об этом говорить", - считает Кудрин.

Глава Счетной палаты также сравнил публичность власти в России и Великобритании: "В Великобритании премьер-министр должен приходить в парламент и выступать каждую неделю минимум один час. Это каждую неделю в течение всего года и это публично, в прямом эфире всегда демонстрируется. Общество через своих представителей спрашивает по любому острому вопросу. У нас премьер выступает один раз в год, вопросы от своей фракции обычно готовятся. Вот эта разница немножко в публичности и в обратной связи, о том, что сегодня, может быть, является самым острым и важным, вокруг некоторых вопросов, которые сейчас происходят, в принятых решениях или демонстрациях".