В Минкомсвязи заявили, что российское оборудование может защитить энергосистемы от хакеров

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Использование российского оборудования и программного обеспечения для энергосистем страны необходимо, чтобы защитить их от действий киберпреступников. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи РФ, комментируя статью из газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы якобы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

"Информационная безопасность энергетической системы - это для нас один из приоритетов. Мы постоянно работаем над ней совместно с Минэнерго. Использование в энергетике отечественных интеллектуальных систем учета, телекоммуникационного оборудования, компонентной базы и защищенных протоколов является определенной страховкой от хакерских атак", - сказал ТАСС представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Он также отметил, что, например, "умные" счетчики предусматривают возможность дистанционного выключения или включения подачи ресурсов (электричества или газа). "То есть с помощью компьютерной атаки можно, например, обесточить больницу, школу, а то и целый город. В случае газа последствия могут быть вообще катастрофическими", - пояснил Новиков.

В статье, опубликованной в субботу в The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

После публикации источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил ТАСС, что иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Он отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике, такие попытки фиксируются и их удается нейтрализовать.