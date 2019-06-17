Власти Петербурга прорабатывают с "Газпромом" снижение платежей для населения на 15-20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ведут работу с "Газпромом" и правительством РФ над снижением платежей за газ для населения на 15-20%. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора города Александр Беглов в эфире радиостанции "Радио России".

"Мы и дальше будем сдерживать рост тарифов в интересах петербуржцев. Добиваемся снижения платежей за газ. Сейчас минимальный норматив потребления газа явно завышен и не соответствует фактическому потреблению. Вместе с "Газпромом", правительством России мы работаем над изменением ситуации. Мы планируем, что сумма платежа за газ снизится в среднем на 15-20%", - сказал он.

Беглов уточнил, что городские власти начали разбираться с тарифами полгода назад. "Прежде всего мы провели ревизию в государственных снабжающих предприятиях, таких как "Водоканал" и ГУП "ТЭК". Вскрылись сомнительные посредники и завышенные расходы, на миллиарды рублей, которые включались в тарифы", - сказал он.

В результате уже проведенной работы с июля 2019 года общий платеж за коммунальные услуги для горожан вырастет на 0,38%. "То есть, не на 77 рублей как планировалось, а всего на 7 рублей", - пояснил врио губернатора.

При этом с 1 июля будут снижены тарифы на отопление и горячую воду, на которые приходится до 70% расходов. Также власти добились сокращения темпов роста тарифа на холодную воду и электроэнергию. По словам Беглова, с учетом принятых мер жители и организации Петербурга могут экономить на платежах за тепло и воду до 3 млрд рублей в год.