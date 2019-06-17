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Додон планирует обсудить с Медведевым продление беспошлинного режима торговли

По словам молдавского лидера, встреча намечена на конец недели

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым продление беспошлинного режима для молдавских фруктов и вина, срок действия которого истекает в июне. В интервью телеканалу "НТВ - Молдова" в понедельник лидер Молдавии заявил, что планирует такую встречу в конце этой недели в Минске.

"Мы с Медведевым планируем обсуждать. Мы попросим продлить беспошлинную торговлю с РФ, которая заканчивается 1 июля. Нужно разбираться с новым договором на поставки газа и его транзит", - сказал Додон.

Постановлением правительства РФ пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции были отменены с 1 января 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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